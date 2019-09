"La Camminata è una nostra iniziativa. Siamo molto dispiaciuti per quel che leggiamo"

"E' la prima iniziativa che organizziamo e ci stiamo mettendo davvero l'anima perché tutto vada nel migliore dei modi. Siamo molto dispiaciuti per gli articoli che stiamo leggendo".

E' Simona Bernardini, presidente dell'associazione "Pagliacci nel cuore" a offrire una prima risposta alle polemiche sollevate dalla minoranza relative alla pre-iscrizione alla manifestazione benefica in programma domenica 29.

"Vogliamo solo precisare - si legge in una nota pubblicata anche sul profilo Facebook dell'associazione - in quanto ne siamo fieri e orgogliosi, che l'evento è totalmente ideato, creato e organizzato dalla nostra associazione. Il Comune ci ha dato solo il patrocinio. Vogliamo inoltre aggiungere che le pre iscrizioni possono essere effettuate alla Boutique Vellano, in via Dante 6, contattando Simona Bernardini al numero di telefono indicato sul manifesto, o ancora attraverso la nostra pagina Facebook, o direttamente in piazza Cavour il giorno 29. Non fermiamoci, continuamo a fare del bene, il bene vince su tutto ed è l'unica cosa importante!".