Super Enalotto, 5 da 40mila euro nel vercellese

Cinque da oltre 40mila euro al Super Enalotto, sabato, nel vercellese. A centrale il colpo - che non cambierà la vita ma consentirà di certo al fortunato di togliersi qualche sfizio - un giocatore di Borgosesia che, informa Agipronews, ha centrato un 5 da 40mila 60,33 euro. La giocata vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Salvoldi Elisa di piazza Garibaldi, 12. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 62,8 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo, ma ben lontano dal 6 da 2019,1 milioni centrato il 13 agosto a Lodi.