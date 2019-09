Un bicchiere di troppo costa la denuncia a una 27enne

Aveva nel sangue più del doppio dell'alcol consentito, R.G. 27 anni, residente in provincia di Vercelli: la donna è stata fermata a Biella, in via Carso all'1 di notte, e sottoposta ai controllo di routine. Per lei il valore riscontrato è stato pari a 1,15: è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.