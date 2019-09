Pedone investito in viale Garibaldi. L'incidente è avvenuto nella giornata di martedì e ha coinvolto un uomo di 61 anni, trasportato dai mezzi del 118 all'ospedale Sant'Andrea, dovè stato ricoverato in codice giallo, quindi, per fortuna, non in pericolo di vita. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte delle forze dell'oridne.

(notizia in aggiornamento)