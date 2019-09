27 settembre: il mondo in piazza per una giustizia climatica

Il 27 settembre prossimo le studentesse e gli studenti di tutto il mondo scenderanno nuovamente in piazza per lo sciopero “Friday for Future”, rivendicando scelte energetiche, produttive e governative che rendano possibile la vita del pianeta e meno oscuro il futuro della loro generazione.

La CGIL e la FLC Vercelli e Valsesia, saranno al loro fianco, per rivendicare una giustizia climatica a tutti i livelli.

Riteniamo che le rivendicazioni di questo movimento abbiano una straordinaria valenza educativa. Il sapere e la conoscenza, che sono i fondamenti dell’istruzione, devono contribuire a creare le condizioni per un futuro amico del pianeta.

Chiediamo a tutti i docenti di dedicare, in questi primi giorni di scuola, almeno un’ora della loro attività didattica, per parlare e discutere delle tematiche che stanno alla base della futura salvezza del pianeta.

I/le docenti che seguiranno la nostra proposta, potranno, se lo riterranno utile, segnalarci la loro adesione e il tempo dedicato nella loro classe alla discussione di questi temi.

La CGIL e la FLC Vercelli e Valsesia saranno in piazza con gli studenti della nostra provincia.