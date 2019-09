Raduno di Pontida: due pullman da Vercelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Per il consueto raduno di Pontida, quest'anno il 15 settembre, la Lega Salvini Premier della provincia di Vercelli ha organizzato due pullman.

L’appuntamento oramai consolidato negli anni ha in questo momento politico ancor più spessore «in quanto dimostrerà quanto il popolo sia schierato con le politiche leghiste» afferma il responsabile organizzativo provinciale Gian Carlo Locarni che, inoltre, ricorda: «il primo pullman è andato esaurito in poche ore, per questo abbiamo provveduto ad approntarne un altro.

Per informazioni e prenotazioni contattare il responsabile organizzzativo Locarni al 348.9041401 disponibile tutti i giorni per gli ultimi posti rimasti. Alcuni militanti compreso il responsabile organizzativo hanno deciso di raggiungere la località bergamasca con mezzi propri per lasciare posto alle persone che si stanno prenotando.