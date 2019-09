Corso Rigola, incidente alla rotonda

Danni all'auto e qualche disagio al traffico ma, per fortuna, conseguenze non gravi per le persone. Incidente, nel tardo pomeriggio di lunedì, alla rotonda tra corso Rigola e viale Volta - via Cardano: per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, una Skoda ha urtato un cordolo, abbattendo un cartello segnaletico e finendo poi nell'opposta corsia di marcia.

Sul posto, per rilievi e soccorsi, la Polizia locale e una Volante oltre all'ambulanza: non ci sarebbero comunque persone ferite in modo serio. Seri, invece, i danni riportati dalla vettura.