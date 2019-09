Via l'esenzione dall'Iva, stangata sulle patenti

Niente più esenzione dall'Iva sulle lezioni (teoriche e pratiche) delle autoscuole: i rincari per chi prenderà la patente in futuro saranno del 22%, ovvero circa 150-200 euro. La decisione è stata assunta recentemente dall'Agenzia delle Entrate, basata su una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 marzo scorso che indica le attività delle autoscuole come non conformi a quelle di tipo universitario/scolastico, esenti dall'Iva. La stangata - che sembrerebbe essere retroattiva, e quindi coinvolgere chiunque abbia preso la patente negli ultimi 5 anni - impensierisce sì i neoautomobilisti, ma anche le autoscuole stesse, che si troveranno a dover far quadrare i conti di tutti e ad affrontare una mole di lavoro (e di spese) in alcuni casi insormontabile.