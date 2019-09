Corsi di formazione per i volontari della Protezione civile comunale

Sabato 7 settembre, il Comando di Polizia Locale di Vercelli ha ospitato la prima giornata di una serie di incontri dedicati alla formazione del gruppo Comunale Volontari Protezione Civile. A tenere il corso, il vice commissario David Geminardi e il consulente architetto Gianfranco Messina.

“La presenza della Protezione Civile è solida come la voglia dei volontari di partecipare alle diverse attività in corso - dice l'assessore Maurizio tascini - infatti, oltre alle giornate di formazione da tenersi in aula, sono previsti sopralluoghi nei punti che potrebbero manifestare criticità in situazioni di emergenza simulando possibili soluzioni. Si evidenzia che è in fase di predisposizione l’aggiornamento del regolamento comunale al fine di adeguarlo alle modifiche funzionali apportate all’organizzazione degli uffici comunali e al recepimento delle nuove disposizioni regionali in materia di protezione civile".

Intanto il Comune sta cercando i fondi per effettuare la sistemazione della sede della Protezione Civile: a causa di pioggia e umidità si sono presentate ingenti infiltrazioni d'acqua che hanno reso inabili i locali. "Stiamo cercando le risorse per leffettuare e riparazioni necessarie e ripristinare il fabbricato - aggiunge Tascini -. Vogliamo avere un’organizzazione della protezione civile efficiente ed efficace, composta da volontari motivati e preparati pronti ad intervenire in caso di eventi o calamità naturali”.