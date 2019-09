Hockey Vercelli, arriva il pezzo da 90 per l'attacco

Colpaccio nella campagna acquisti dell'Engas Hockey Vercelli: al termine di una difficile trattativa è stato ingaggiato Ariel Romero attaccante argentino già noto in Italia (151 goal in 3 anni). Romero sarà disponibile a partire da gennaio, poiché prima chiude la stagione in Argentina): un pezzo da 90 per mister Paolo De Rinaldis che la dirigenza della neonata società ha inseguito con tenacia sopportando anche un significativo impegno economico.

Intanto, per i tifosi, c'è una variazione di cui prendere nota: la presentazione della squadra avverrà nel corso dell'imminente festa dello Sport e non più con un evento dedicato a tema. I dettagli verranno resi noti a breve.