Cecconi: gol e prova convincente

Commento al primo tempo

Pro in vantaggio grazie a una rete di Cecconi (gran bell'acquisto) dopo 45 minuti contro l'Albinoleffe che non ha mai impensierito Moschin. La Pro, semmai, ha da recriminare per una parata incredibile del portiere Savini sempre su Cecconi.

Squadra bel schierata, buona la prova, in particolare, di Masi, Quagliata, Varas e Cecconi.

Primo Tempo

Primo brivido per Moschin, dopo pochi minuti: un tiro a spiovere dell'attaccante dell'Albinoleffe, Sibilli.

Schema su punzione. Un (bel) ceross di Quagliata crea scompiglio nella difesa ospite e costringe Savini a un'uscita a pugni e in tuffo.

Gilardino ha disegnato un 4-3-3, con Varas esterno alto a sinistra

Cross di Schiavon e rovesciata di Varas, gran parata di Savini che, in tuffo, salva. È il 14'.

Pro in vantaggio: Masi appoaggia a Varas, cross, deviazione leggera di Cecconi, l'Albinoleffe invoca il fuorigioco di Masi, l'arbitro concede il gol.

Gol annullato a Cecconi, su angolo di Varas: annullato per fallo di mano dello stesso Cecconi, che però non viene ammonito.

Pro sfortunatissima: cross di Azzi, Cecconi al volo tira, a dua passi dal portiere Savini che però ha un riflesso incredibile e para di piede.

Angolo di Mondonico su corner, para e blocca Moschin, ben piazzato.

Marcatori: Cecconi (Pvc) al 20'





PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Cecconi, Varas.

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Comi, Rosso, Bani, Grossi, Della Morte, Volpe, Russo, Pisanello, Romairone. All. Gilardino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Gavazzi, Riva; Gusu, Giorgione, Genevier, Gelli, Rasi; Ravasio, Sibilli.

A disposizione: Abagnale, Quaini, Gonzi, Cori, Kouko, Ruffini, Canestrelli, Nichetti, Bertani, Mandelli, Galeandro, Petrungaro. All. Zaffaroni.

Arbitro: signor Gino Garofalo di Torre del Greco

Ammoniti: Quagliata (Pvc) Ravasio (A) Gavazzi (A)