La Cri cerca volontari: aperte le iscrizioni al corso 2019

La Croce Rossa di Crescentino cerca nuovi volontari: il corso prenderà il via entro il mese di ottobre e fornirà nozioni base di Primo Soccorso, conoscenza dell’Associazione, del Movimento di Croce Rossa e delle tante attività che si svolgono all’interno, dopo di che per chi vorrà rendersi utile quale autista per trasporti sanitari in vettura dovrà frequentare alcuni incontri supplementari per l’approfondimento della gestione della relazione di aiuto e sulla conoscenza e organizzazione del servizio e, dopo un breve periodo di affiancamento, si potrà essere operativi.

Al termine si terrà un esame di valutazione. Successivamente i neo-Volontari verranno avviati in un percorso di tirocinio ed inserimento nelle varie attività, anche attraverso la frequentazione di ulteriori momenti specifici di formazione.

La campagna di reclutamento di Volontari di Croce Rossa per l’anno 2019 è focalizzata alla ricerca soprattutto di persone che rispondano a questo identikit: disponibilità quali autisti per trasporti socio-sanitari nei giorni dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 16.

“Ogni giorno i Volontari della Croce Rossa di Crescentino - commenta il presidente Vittorio Ferrero - svolgono mediamente tra i 12 e 18 trasporti di carattere socio-sanitario, tutti principalmente in auto e verso le principali strutture sanitarie della zona. Ora ribadisco, però, l’appello a trovare nuovi Volontari che ci supportino nel proseguire con lo stesso slancio solidale in questa importante attività sociale”.

Ovviamente, il corso per diventare Volontari è aperto a tutti coloro vogliano dare una mano e rendersi utili con le proprie competenze e specialità nei tanti servizi che ogni giorno ed in ogni ambito vengono svolti dalla Croce Rossa Italiana.

Per informazioni e iscrizioni: 0161 841122, crescentino@cri.it oppure direttamente presso la nostra sede di Via Martiri delle Foibe 13