Niente guado, ma la tradizione si è rinnovata

Le condizioni meteo non hanno consentito di affrontare il guado per ragioni di sicurezza, ma l'antica tradizione devozionale si è comunque rinnovata.

Fedeli e amministratori locali si sono ritrovati per la Processione del Guado.

A guidare i fedeli il presidente reggente della Provincia, Alessandro Montella. "La nostra tradizione devozionale si è rinnovata comunque nei suoi momenti solenni ad Albano e San Nazzaro. Grazie a tutti coloro che prestano la propria opera per far sì che la nostra storia non si perda”, è il suo commento affidato a un post.