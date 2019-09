Triangolare nel ricordo di Claudio Locarni

Domenica 15 settembre il Gsd Canadà Vercelli ricorda il consigliere Claudio Locarni, morto nel gennaio 2015 e che ha lasciato un grande vuoto nella famiglia biancorossoblu. La manifestazione, a carattere amichevole, si articolerà in un triangolare che vedrà ai nastri di partenza il Gsd Canadà di Terza Categoria, il Gsd Castigliano e la Tricerrese “Andrea Bodo” (Csi).

Questo il programma:

ore 15 - Castigliano-Tricerrese “Andrea Bodo”;

ore 16 - Canadà-Perdente primo in- contro;

ore 17 - Canadà-Vincente primo incontro. MAGLIONE)

Le partite avranno la durata di un tempo di 45 minuti. In caso di parità si procederà con l’effettuazione dei rigori. Verranno attribuiti tre punti a chi si imporrà nei 45 minuti, due a chi vincerà grazie ai tiri dal dischetto, uno a chi perderà ai rigori e ovviamente nessun punto a chi soccomberà nei 45’ regolamentari. Ai giocatori andrà un chilo di riso offerto dalla Riseria Re di Albano. In palio anche premi individuali. Organizza il Gsd Canadà, al campo “Castigliano” di via Oberdan (rione Cappuccini), in collaborazione con i familiari dell’indimenticato Claudio Locarni. In chiusura assaggio di panissa per tutti i partecipanti.