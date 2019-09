Mindfulness: la consapevolezza che aiuta a vivere meglio

Il Centro Clinico Crocetta, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Vercelli, organizza una serata di divulgazione scientifica sul tema della mindfulness. Mercoledì 25 settembre, dalle 18,30 alle 20, in via Verdi 27, sede vercellese del Centro Clinico Crocetta, Angelo Crea, psicologo psicoterapeuta, specialista in interventi mindfulness-based, guiderà i partecipanti alla scoperta di questa sempre più diffusa disciplina e illustrerà le innumerevoli applicazioni che vanno dalla gestione del dolore cronico al coadiuvare le terapie oncologiche, dal trattamento dei disturbi d’ansia a quelli depressivi. La partecipazione alla serata è gratuita, tuttavia è necessario iscriversi mandando una e-mail a vercelli@centroclinicocrocetta.net. Per tutte le informazioni Vi invitiamo a visitare il sito vercelli.centroclinicocrocetta.net.



Con il termine "consapevolezza" si indica un atteggiamento mentale che tende a dirigere intenzionalmente l’attenzione al momento presente, distogliendola dal continuo chiacchiericcio della nostra mente. La ricerca scientifica degli ultimi trent’anni ha dimostrato in modo sempre più convincente che una simile attitudine è in grado di migliorare notevolmente sia la salute mentale che quella fisica.

"Alcune persone sono naturalmente portati ad essere presenti e consapevoli - si legge in una nota del Centro - per la maggior parte di noi invece raggiungere uno stato simile richiede uno specifico addestramento. L’insieme delle strategie che compongono questo allenamento, in larga misura mutuate da antiche pratiche di meditazione orientale, prende il nome di mindfulness. Praticandola impariamo ad entrare in contatto con tutto ciò che accade attorno a noi, liberandoci dalle reazioni automatiche e non consapevoli nella nostra vita. Questo tipo di addestramento si è rivelato un metodo efficace per controllare stati ansiosi, condizioni di vita stressanti, sofferenze e varie patologie. E’ inoltre un utile strumento che ci consente di affrontare le sfide e i problemi di tutti i giorni".



Il Centro Clinico Crocetta, nelle sue sedi di Torino, Genova e Vercelli, è una struttura che opera da parecchi anni nei settori della medicina specialistica, della psicologia clinica, della ricerca neuro scientifica, della formazione e della consulenza. Nella sede di Vercelli, oltre alla Scuola di Psicoterapia Cognitiva diretta dal professor Veglia, è oggi attivo un servizio di psicoterapia e interventi mindfulness-based coordinato dal dottor Angelo Crea.



Il Centro Clinico Crocetta propone ormai da diversi anni il programma Be Mindful, un percorso esperienziale di gruppo di otto settimane basato sul programma originale messo a punto da Jon Kabat-Zinn e adattato grazie all’esperienza dei conduttori del nostro centro. Il prossimo gruppo in partenza è previsto per mercoledì 9 ottobre. Tutte le informazioni sono reperibili sul web: vercelli.centroclinicocrocetta.net