Notte verde: musica, negozi aperti e una crociera in palio

Negozi aperti fino a tardi, bancarelle sparse qua e là, vetrine a tema, associazioni in piazza, musica e specialità gastronomiche: saranno questi gli ingredienti che caratterizzeranno la prima edizione della “Notte Verde” organizzata dal Comune di Crescentino, Rione Prajet ed Ascom. L’appuntamento è in programma sabato 7 settembre, con inaugurazione alle 18 in via Mazzini, e andrà avanti sino a notte inoltrata. Le vie del centro storico saranno colorate dagli ombrelli bianco/verdi in onore ai 40 anni del Rione Prajet, che sarà in festa in piazza Garibaldi col tradizionale Settembre Prajettese, mentre il centro storico sarà animato dalle note della Street Band “La Curva”. Tutti coloro che per l’intera giornata faranno shopping nei negozi di Crescentino, ogni cinque euro di spesa riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione di una Crociera per due persone registrando lo scontrino dell’acquisto sul portale www.whiteascomnight.it. Al padiglione gastronomico del Prajet si serviranno rane, panissa e bollito misto mentre la storia dello storico borgo di Crescentino sarà raccontata da una mostra fotografica ospitata sotti i portici di via Mazzini. Uno sguardo alla solidarietà sarà rivolto al Canile Balto e all’Oratorio parrocchiale con la vendita per beneficenza degli ombrelli che saranno prenotabili alla cassa del Bar dello stand del Prajet con un’offerta minima di dieci euro cadauno. Il sindaco Vittorio Ferrero unitamente a tutta l’amministrazione, in particolare il consigliere delegato alle manifestazioni, Manuele Venaruzzo ed il Consigliere delegato al Commercio, Samantha Tarallo, si stanno spendendo molto in questi giorni per tirare le fila di questo nuovo appuntamento che si va ad aggiungere al cartellone dei vari appuntamenti crescentinesi. “Speriamo che questo sia solo un piccolo trampolino di lancio per la valorizzazione territoriale e del commercio locale”, hanno commentato i due amministratori. “Ringraziamo Prajet, Ascom e i tanti operatori commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Il Comune sarà ben lieto di sostenere altre iniziative simili che possano accendere i riflettori sulla nostra cittadina. Vi aspettiamo numerosi per fare festa tutti insieme”.