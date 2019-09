Prarolo in festa per la Sagra dell'Asino

Ai fornelli c'è il "super cuoco" Mario Sabarino, presidente della Pro loco di Prarolo, con un team di stretti collaboratori. Gli altri soci e i volontari sono già alle prese con ordinazioni e servizio ai tavoli. I piatti forti della serata, ovviamente, sono gli agnolotti con sugo d'asino, stracotto e spezzatino con polenta, salamino d'asino come antipasto. "Piatti che abbiamo valorizzato - raccontano dalla Pro loco - e che ci hanno fatto conoscere anche fuori dal nostro territorio". A corredo grigliate e panissa nel perfetto stile delle sagre vercellesi. In un'area del cortile dell'ex scuola materna, oggi ricovertita a sede delle associazioni del paese, c'è l'angolo bar con cocktail e bevande apprezzate dai giovani e, nella serata inaugurale della festa, non manca una bella tavolata di suore che sembrano apprezzare il clima di festa e la buona cucina. Il meteo avverso ha costretto gli organizzatori a disdire la prima orchestra, ma tutti contano di rifarsi sabato e domenica. Poi sarà la volta della Festa del Vino di Casale, altra manifestazione cui la Pro loco di Praolo non manca mai. "Siamo alla XXIX edizione della Sagra dell'Asino - dicono i volontari -: le persone apprezzano la cucina e i piatti e per il paese queste sono serate di festa". Buona sagra, dunque.