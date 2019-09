Quattro incontri per scoprire il fantastico mondo del basket

Il Bugs sono pronti alla ripresa delle attività: lo staff si è riunito per cominciare a lavorare su tutti i progetti in corso e sugli sviluppi futuri del centro. Confermati alcuni punti fermi come la collaborazione con le due società, maschile e femminile, che si occupano di continuare l’attività di pallacanestro nel settore giovanile e in ambito senior. Pallacanestro Femminile Vercelli e Vercelli Rices cominceranno il percorso giovanile con le due nuove under 13, ovvero i due gruppi Esordienti (femminile e maschile) in uscita dai Bugs.

Partiranno i progetti scuola nelle scuole elementari cittadine, nelle quali verrà proposto un ciclo gratuito di 4 lezioni per ogni classe, grazie all’attività congiunta coi i dirigenti e i responsabili dell’attività motoria.

Confermatissimo lo staff del presidente Gherzi Stefano, che vanta istruttori preparati e appassionati che collaborano ormai da tanti anni nel progetto minibasket Vercelli Bugs.

Di seguito gli orari dei corsi minibasket attivi, con inizio lunedì 9 settembre 2019, e che anche quest’anno coprirà tutte le annate maschili e femminili dai 5 ai 12 anni:

PULCINI/PAPERINE, NATI/E 2013-2014, istruttore Adriana Coralluzzo: martedì e giovedì 16.45-18, palestra scuola el. Rodari;

SCOIATTOLI/LIBELLULE, NATI/E 2012, istruttore Sara Allara: martedì e giovedì 18-19.30, palestra scuola el. Rodari;

SCOIATTOLI/LIBELLULE, NATI/E 2011, istruttore Giacomo Mattea: martedì 16.45-18.15 palestra scuola el. Gozzano, giovedì 17-18.30 palestra Magistrali;

AQUILOTTI, NATI 2010, istruttore Mauro Bordi: lunedì 17-18.30 palestra Magistrali, venerdì 16.45-18.15 palestra scuola elementare Rodari;

GAZZELLE, NATE 2009-2010, istruttore Luca Colombi: lunedì 16.45-18 e mercoledì 16.45-18.30 palestra scuola el. Rodari, venerdì 18-19.30, palestra scuola el. Rodari;

AQUILOTTI, NATI 2009, istruttore Giacomo Mattea: lunedì 18-19.30 palestra Magistrali, mercoledì 17-18.30 palestra Magistrali, venerdì 18.15-19.45 palestra scuola el. Rodari;

AQUILOTTI, GRUPPO SCOLASTICO FERRARI, NATI/E 2009-2010-2011, istruttore Giorgio Lobascio: giorni e orari da definire, palestra scuola el. Carducci;

ESORDIENTI FEMMINILI, NATE 2008, istruttore Adriana Coralluzzo: lunedì 17-18.30 pala Piacco, mercoledì 17.30-20 palestra scuola el. Rosa Stampa, venerdì 18-20.30 palestra scuole medie Verga;

ESORDIENTI MASCHILI, NATI 2008, istruttore Luca Colombi: lunedì 18-20 palestra scuola el. Rodari, martedì 17-18.30 pala Piacco, giovedì 17-19 Pala Piacco.

Per tutto il mese di settembre, in casa Bugs, sono previsti gli open days nel corso delle prime settimane di allenamenti per tutto il mese di settembre: l’invito rivolto alle alle famiglie è di accompagnare i propri figli e figlie per un ciclo di 4 lezioni completamente gratuite.