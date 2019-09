Primaria Carlo Angela: servizio bus e divieti di sosta "a tempo"

Da lunedì 9 settembre, con l'avvio dell'anno scolastico, parte anche il servizio di trasporto riservato agli studenti della scuola elementare Carlo Angela di via Cerrone che, per tutto l'anno, utilizzeranno le aule della Carducci di via Trento.

"Per agevolare l'accesso al servizio - rende noto l'ufficio di Polizia locale del Comune di Vercelli - sarà istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata e riserva per il bus) dalle 8, alle 8,30 Dalle 12, alle 12,30 e dalle 16 alle 16:30 nell'area a valle e a monte della via Cerrone".

Il divieto riguarderà via Sereno, a monte e a valle di via Cerrone, per uno spazio di circa 20 metri utile per consentire lo stazionamento del mezzo Atap.