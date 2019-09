Elezioni all'Ato2: il presidente è il sindaco di Biella

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, è il nuovo presidente di Ato2, l'autorità d'ambito che si occupa della gestione di ciclo delle acque. E' stato eletto, all’unanimità, nella riunione del 5 settembre scorso.

Garantire una rappresentanza omogenea alla vasta territorialità rappresentata in questo Ambito, dare impulso al sistema gestionale, elevare il livello di efficienza e contenere il più possibile le tariffe sono le priorità elencate da Corradino nel suo intervento di insediamento.

Il neo presidente ha voluto poi rimarcare che durante il suo mandato si dovrà definire il gestore unico d’ambito per tutto il territorio biellese, vercellese e casalese e quindi il raggiungimento di questo obiettivo non potrà prescindere che dalla collaborazione di tutti i sindaci per trovare un modello organizzativo del sistema integrato dell’acqua che rappresenti tutto il territorio ma soprattutto sia vicino al cittadino.

La Provincia di Vercelli, dal canto suo, con Davide Gilardino ha espresso totale sintonia con quanto esposto da Corradino, sottolineando come tutto il territorio di Vercelli e Biella insieme al Casalese hanno dimostrato negli anni una grande capacità di stare insieme e di approvare unitariamente, al di là della rappresentanza politica, scelte importanti per il territorio.

Il dibattito in assemblea è proseguito con la nomina di un ampio Comitato esecutivo e dei due vice presidenti Davide Gilardino per il territorio vercellese e Marco Torriano, sindaco di Balzola in rappresentanza del Casalese. A comporre l'esecutivo, insieme al neo presidente e ai due vice, ci sono: Gian Matteo Passuello, Davide Crovella, Gabriella Di Lanzo, Roberto Carelli, Luigi Michelini, Stefano Corgnati, Daniele Pane, Matteo Beccaro, Luca Ballerini ed Emanuele Ramella Pralungo.