Velo Club a Casale per onorare la memoria di Piero Colli

Domenica 8 settembre il circuito Alpi Challenge 2019 vedrà il suo ultimo atto a Casale con il recupero della 16° Mediofondo del Monferrato casalese, inizialmente prevista per domenica 19 maggio e rinviata per pioggia.

La manifestazione ciclistica organizzata da Ciclosport Casale prevede un percorso di 85 km con circa 900 metri di dislivello, sviluppato tra le dolci colline del Monferrato, con il passaggio nei paesi di Rosignano Cellamonte Ozzano Mombello Pontestura Morano Villanova; il tratto agonistico in salita della tappa di domenica, caratteristica che solitamente contraddistingue e vivacizza questo tipo di cicloturistiche, sarà l’ascesa di 5 km da località Gaminella a Cantavenna, passando da Pozzengo, con una pendenza media del 5%.

Il Velo Club Vercelli si presenta a quest’ultimo appuntamento del campionato saldamente in testa nella classifica a squadre, e con 3 suoi atleti al 1° posto e in lotta per imporsi nelle rispettive categorie: Mirco Alghisi tra i veterani 1, Gabriele Schianta nei veterani 2 e Giorgio Vettori tra i supergentleman B, oltre a loro numerosi altri piazzamenti di prestigio in gioco per i tesserati del Velo; purtroppo la recente ed improvvisa scomparsa di Piero Colli, da molti anni in forze alla società vercellese, getterà un ombra di tristezza tra i ragazzi di Patron Venio Trebaldi, che onoreranno la memoria del compagno di squadra con il lutto sulla divisa e osservando 1 minuto di silenzio con il resto del gruppo prima della partenza.

La cerimonia di premiazione del circuito Alpi Challenge, quest’anno valevole anche come SuperPrestige Tricolore Acsi, avverrà venerdì 18 ottobre alla discoteca Il Globo di Borgo Vercelli.