Mammografi di ultima generazione a Santhià e Gattinara

Sono entrati in funzione a Gattinara e Santhià i nuovi mammografi per le attività di screening per la prevenzione del tumore del seno e per la mammografia clinica.

Si tratta di due strumentazioni di ultima generazione che hanno come caratteristica essenziale quella di disporre di un sistema avanzato di controllo della dose di radiazione; un aspetto di certo importante nell’ottica dell’impatto complessivo sulla salute.

Il primo mammografo è entrato in funzione martedì 20 agosto a Gattinara, mentre dal 22 agosto è attivo anche quello presente all’interno della casa della salute di Santhià.

Anche le immagini - grazie ai software di queste nuove apparecchiature - hanno una qualità molto elevata e consentono una precisione sempre più accurata. Tra gli accorgimenti ulteriori di questi due mammografi anche la presenza di luci colorate che puntano a rendere l’ambiente più confortevole per la paziente con l’obiettivo di infondere una maggiore serenità e tranquillità durante lo svolgimento dell’esame.

"Un impegno organizzativo notevole, quello che l’Asl di Vercelli ha messo in campo nelle scorse settimane sfruttando il periodo meno intenso di agosto per gli spostamenti, per evitare quanto più possibili disagi, o rallentamenti e consentire una ripresa delle attività a pieno regime", si legge in una nota dell'Azienda sanitaria.

Lo screening mammografico è rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni, ogni 2 anni su invito; nella fascia 70-75 ogni 2 anni su adesione spontanea e tra i 45-49 ogni anno su adesione spontanea in seguito a lettera informativa. "Nell'attività - prosegue la nota - l'Asl si avvale della sinergia con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia che supporta l’Asl di Vercelli nelle attività di screening con risorse umane dedicate come i tecnici di radiologia medica. Le mammografie vengono effettuate nei Servizi di Radiologia dislocati nelle quattro sedi dell’Asl: ospedale Sant’Andrea di Vercelli, 1° piano percorso A, azzurro; ospedale SS Pietro e Paolo di Borgosesia 1° piano percorso A; Casa della Salute di Santhià e Casa della Salute di Gattinara (ex ospedale San Giovanni Battista).