Camion a fuoco sulla A4

I vigili del fuoco della sede centrale di Novara sono intervenuti la scorsa notte per l’incendio di un camion adibito a trasporto alimentare. Il mezzo frigo ha preso fuoco all'altezza dell'uscita di Novara ovest sull’autostrada A4 in direzione Torino. E’ intervenuto sul posto - oltre al personale dell’autostrada a- nche la Polizia che ha chiuso due corsie oltre a quella destinata al percorso di emergenza. La squadra ha spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo.