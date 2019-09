Perché Istanbul è diventata la capitale delle cure contro la caduta dei capelli

Le ricerche sul fenomeno dell’alopecia androgenetica – ovvero la caduta dei capelli congenita che affligge molti individui di sesso maschile – sono sempre più frequenti, approfondite e aggiornate. Ciò consente di elaborare un numero impressionante di statistiche sul tema, le quali rappresentano una sorta di monitoraggio quasi in tempo reale sul grado di incidenza del fenomeno, sia a livello globale che su scala più ridotta, fino ad analisi minuziose anche a livello locale. Attualmente, i rilevamenti in ambito europeo – considerando sia i paesi membri dell’UE che quelli al di fuori della stessa – certificano che oltre il 50% degli maschi adulti (più una percentuale più ridotta ma ugualmente significativa di persone di sesso femminile) soffre di tale disturbo. Il quale, è bene ricordarlo non è semplicemente il risultato di un disturbo ormonale e/o un vulnus di natura estetica. Per molti uomini, specialmente se colpiti in giovane età, l’alopecia rappresenta un ostacolo non trascurabile sul piano relazionale, e spesso tanto basta a indurre gli individui più vulnerabili all’isolamento e all’autoreclusione.

Per questo motivo, sempre più persone sono alla ricerca di trattamenti estetici efficaci contro questa problematica. Una scelta quasi obbligata da parte di molti, soprattutto se lavorativamente impiegati in settori nei quali la cura dell’aspetto estetico riveste un ruolo apicale: parliamo, ad esempio, di tutti coloro che sono impiegati in lavori di front desk o che comunque prevedono un contatto diretto con il pubblico. In molti casi, però, si tratta principalmente di individui che desiderano dare una svolta alla loro vita relazionale.

Il problema principale, per molte di queste persone, è la continuità richiesta dalle cure contro l’alopecia: la maggior parte di queste, infatti, richiede non solo una moltitudine di applicazioni, ma anche delle sessioni di “richiamo” per recuperare l’assetto ottimale della terapia, che tende a depauperarsi nel tempo. Detto in altri termini: allo stato attuale della ricerca, nessuna terapia è definitiva. Esistono cure contro l’alopecia dai risultati più o meno apprezzabili e duraturi, ma nessuna di esse dura per sempre, pertanto c’è bisogno di ripetizioni periodiche della medesima terapia. Il che, di per sé, rappresenta un forte deterrente per larghe fasce della popolazione, soprattutto dei paesi più ricchi, a causa degli alti costi delle cure.

Questo è il motivo principale per il quale molti europei ricorrono decidono di effettuare un trapianto di capelli a Istanbul . La città turca, infatti, negli ultimi dieci anni è diventata una sorta di hub per coloro che, pur potendo disporre di fondi limitati, desiderano risolvere il problema dell’alopecia alla radice ricorrendo a delle tecniche di trapianto all’avanguardia. In questo senso, Istanbul e la Turchia in generale rappresentano una sorta di isola felice, in cui ricerca tricologica all’avanguardia e politica di contenimento dei costi (assicurata anche dal felice cambio tra euro e lira turca) vanno di pari passo.

Nelle decine di cliniche tricologiche che praticano trapianti di capelli in Turchia, vengono seguite le tecniche più all’avanguardia, a costi che a volte appaiono quasi dimezzati rispetto alle medie italiane ed europee. In molti casi – un po’ come avviene per le cure odontoiatriche in Slovenia, Croazia o Grecia – il combinato disposto tra professionalità, garanzia di risultati e convenienza economica ha prodotto un flusso pressoché ininterrotto di cosiddetto “turismo sanitario” che coinvolge sempre più pazienti, molti dei quali provenienti proprio dall’Italia. Un fenomeno che, per essere praticato in totale sicurezza, si sta sempre più autoregolamentando grazie all’istituzione di agenzie specializzate nell’organizzazione di pacchetti che comprendono viaggio, soggiorno e terapie a costi contenuti e con pagamenti in un’unica soluzione. Un modo per sfruttare i vantaggi che tali terapie comportano senza incorrere nel pericolo di frodi o raggiri.