Maltempo in vista: allerta giallo sul Piemonte

Nuova ondata di maltempo sul Piemonte. Come comunicato dall'Arpa Piemonte, la discesa di una saccatura nord-atlantica verso la regione, associata ad aria fredda, determinerà un deciso peggioramento delle condizioni del tempo con rovesci e temporali a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 5 settembre, sui rilievi e sulle zone occidentali, ma che andranno ad intensificarsi nella serata con valori forti o molto forti sulle pianure e sulle zone meridionali della regione.

“La quota neve – prosegue la nota - è prevista in brusco calo fino a 2400 m in serata. I fenomeni proseguiranno anche nella notte e al mattino di domani, meno temporaleschi, ma ancora intensi. Nel pomeriggio é attesa una attenuazione ed un successivo esaurimento dei fenomeni in serata. Il Centro Funzionale ha pertanto emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure e sui settori meridionali della regione per le prossime 36 ore”.

Sabato l'allontanamento della perturbazione verso est consentirà un temporaneo miglioramento del tempo sul Piemonte.