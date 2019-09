Seconda edizione del "Trofeo BNL" di padel, ci siamo: dal 7 al 14 settembre la Pro Vercelli ospiterà un torneo di doppio "Open" riservato alle coppie maschili e femminili. Grazie al successo registrato nei mesi scorsi per la prima edizione, l'evento sta richiamando molti giocatori provenienti dall'intera regione. Oltre 40 gli iscritti per il solo tabellone maschile.

"Il movimento padel sta facendo registrare numeri da capogiro - ricordano i consiglieri Roberto Giacomasso e Paolo Zanoni - : siamo il primo e unico circolo della provincia ad aver investito in questa disciplina. In poco più di 12 mesi siamo riusciti a coinvolgere famiglie intere, ragazzini e Over 60. Volevamo fortemente un appuntamento di prestigio per cui con largo anticipo ci siamo mossi con l'Amministrazione sfruttando l'anno dedicato allo sport. Prossimamente partiranno i lavori per la doppia copertura dei campi da padel in modo da giocare indoor e poter continuare l'attività anche durante i mesi invernali".