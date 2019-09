"Matrimonio a prima vista": un valsesiano protagonista della quarta stagione

Matrimonio a prima vista... per un valsesiano di 32 anni, Luca Serena, che, dopo aver superato varie prove eliminatorie, diventa uno dei protagonisti della quarta stagione del programma di Real Time. La nuova serie del reality debutta mercoledì sera, alle 21,10 sul canale 31 del Digitale Terrestre con il format ormai collaudato: due sconosciuti, selezionati dagli esperti dello show basandosi su un “coefficiente di compatibilità”, si sposano e vengono poi monitorati per tre mesi dal team che guida il programma. Un esperimento sociologico, come viene definito che, al termine del trimestre, può evolversi in un rapporto di coppia stabile o chiudersi con una separazione.

Il valsesiano Luca Serena è uno dei protagonisti della stagione 2019: ha 32 anni, consulente della sicurezza, viene da Borgosesia. Il team di esperti lo descrive come un ragazzo semplice, educato, rispettoso, razionale. La sua sposa è Cecilia Destefanis, romana, 32enne, che lavora come erborista. Ha un aspetto sbarazzino e un look molto interessante. Per gli esperti è una ragazza ricca di contraddizioni, muovendosi tra anticonformismo e tradizione. Ha molto incertezze, ma è anche molto ironica e autoironica. Vedremo, nel corso delle varie puntate, se il loro legame è destinato o meno a sbocciare...