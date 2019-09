Comi, dunque, rimane. «Che dimostri il suo valore, ora»

Gian Mario Comi, dunque, è a disposizione del tecnico della Pro Vercelli, Alberto Gilardino.

Lo ha annunciato il presidente Massimo Secondo nel corso di una conferenza stampa, con riflessioni sul mercato e sulla stagione.

«Nella nostra rosa, su 31 giocatori, 15 provengono dal vivaio della Pro Vercelli, alcuni sono nati a Vercelli. Lo dico con orgoglio, perché siamo gli unici in Italia a valorizzare in questo modo i giovani».

Comi, dunque?

«Ha rifiutato almeno dieci squadre, l'ultima è stata il Palermo. Ci sta, dal momento che era ed è sotto contratto, ha esercitato un suo diritto. Sinceramente dico però che non siamo contenti. Schiavon e Grossi hanno accettato una riduzione del loro stipendio, adeguandosi a quelle che sono, quest'anno, le esigenze della società. Anche Simone Rosso sta trattando, ma non ci saranno ostacoli con lui. Comi guagnerà il doppio rispetto agli altri, e quindi non posso dirmi felice della sua scelta. Anche l'anno scorso ebbe screzi con Vito Grieco, un allenatore serio e preparato. Spero, adesso, che risponda mel migliore dei modi, in allenamento e in partita... certo, se fa 20 gol va bene così. Scherzi a parte, adesso Comi verrà gestito da Alberto Gilardino, e son sicuro che il nostro tecnico lo farà nel migliore dei modi».

Sulla rosa, ancora.

«Volevamo prendere un attaccante, ma abbiamo dovuto affrontare l'emergenza di tre assenze pesanti, subito, mi riferisco a Sangiorgi, De Marino e Iezzi, e quindi siamo dovuti intervenire sul mercato così da offrire al tecnico delle alternative valide, e poi speravamo che Comi accettasse il trasferimento, così da acquistare un altro attaccante. Ma il gruppo, nel suo complesso, è un ottimo gruppo, e Varini ha lavorato nel migliore dei modi. E' merito suo se in questi anni abbiamo valorizzato giocatori che ora giocano in altre categorie (Luperto, Bani, Provedel... fino ad arrivare a Gerbi), ed è merito suo se alla Pro Vercelli arrivano ragazzi che umanamente sono il meglio».



Vito Grieco?

«Si è dimostrato un allenatore di valore, sia dal punto di vista tecnico che da quello umano, non posso, quindi, che dirne bene. E' una persona che stimo. Ci siamo lasciati di comune accordo e nel migliore dei modi».



La cessione della Pro? Le voci sui social sono tante

«Non c'è nulla di serio. Le voci dei social sono anonime e inaffidabili. Di serio ci sono due fifejussioni, una di 350 e uno di 200, in tutto 550 milioni... Quando ci sarà una proposta seria non esiterò a comunicarlo».