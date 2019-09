Da Sgarbi a Salvini: ospiti illustri all'inaugurazione della "Fontana per Emanuela"

"La fontana per Emanuela" prende forma: martedì 3 settembre sono state collocate le statue in bronzo sul basamento in pietra e il monumento è sembrato prendere vita, proprio nel giorno dell’anniversario dell’attentato, quel 3 settembre 1982 in cui la mafia ha portato via la vita ad Emanuela Setti Carraro e al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. «Borgosesia ha donato il sangue di una sua figlia nella battaglia contro la malavita, e Borgosesia non dimentica – dice il sindaco Paolo Tiramani – sabato ricorderemo questi eroi italiani con una cerimonia solenne, con tanti amici della nostra città a festeggiare questo momento importante di crescita civile e culturale».



Per la cerimonia di sabato pomeriggio è stato predisposto un dettagliato piano di sicurezza, previsti i parcheggi per tutti i visitatori, già installato il palco in centro città e in fase di allestimento la mostra la Teatro Pro Loco: «Sto lavorando con il mio staff affinché sabato possa essere una grande festa per la nostra città - aggiunge il sindaco -: invito i cittadini a partecipare, abbiamo previsto anche posti a sedere per il pubblico, in modo che tutti possano assistere alla cerimonia, anche chi ha magari difficoltà a rimanere a lungo in piedi. Sarei felice di vedere tanti bambini e giovani: stiamo lavorando con entusiasmo per rendere la città più bella e vivibile soprattutto per loro, le future generazioni, che sono la garanzia per il nostro futuro, e sarebbe bello vederli partecipare ad un momento importante come quello di sabato».



Sono tanti gli ospiti illustri che hanno confermato la loro presenza: da diverse personalità dell’Arma dei Carabineri, al presidente delle Regione Piemonte Alberto Cirio, fino al senatore Matteo Salvini, al deputato Riccardo Molinari e al critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ospite d’onore, a cui spetterà il taglio del nastro, il fratello di Emanuela Setti Carraro, Gian Maria, che porterà il suo saluto ai borgosesiani. Presente anche il presidente della Provincia di Vercelli, il sindaco del capoluogo, il presidente dell’Unione Montana e tanti sindaci del territorio, oltre a personalità del mondo dell’economia e della cultura.

Ci saranno le telecamere della RAI e di altre tv, mentre già diversi media nazionali hanno dato risalto alla notizia della “Fontana contro le mafie” che nasce nel profondo nord.