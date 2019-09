Carlo Marazzato, ritratto di un collezionista cortese

Esistono ancora, pur nell’incertezza delle contingenze del presente, uomini d’altri tempi. Visionari competenti che, mossi soltanto dal valore del ricordo e della tradizione - intesa quale arte del tramandare e del continuare -, anelano a vincere con successo la sfida più difficile: la partita dell’eternità, mettendo a frutto i frutti di una vita di lavoro onesto e incessante per dar luogo a una raccolta privata, unica ed esemplare nel suo genere.

Appartiene a Carlo Marazzato, vercellese d’adozione, la più imponente e importante collezione di mezzi pesanti storici d’Europa: oltre 400 esemplari multimarca, in prevalenza ‘FIAT’, ‘OM’, ‘Alfa Romeo’, ‘Isotta Fraschini’, di cui la maggior parte restaurati e funzionanti, e gli altri in corso di ripristino per essere ricondotti alle originali caratteristiche di fabbrica, in grado di ricostruire - e altrettanto fedelmente testimoniare - la storia dell’evoluzione del trasporto merci su gomma del nostro Paese, dai primi del ‘900 ai giorni nostri.

Ma il perno di tutto è, e resta, come sempre, la passione: quella genuina, sincera, che prende le mosse a fundo cordis, e si riverbera nel quotidiano: unendo cultura delle radici a cultura d’impresa, riscoperta delle origini e preservazione del passato anche nel futuro.

In quel domani di cui, come insegna Lorenzo il Magnifico, “non v’è certezza”, se non il senso di responsabilità concreta di aver cercato di lasciare almeno un po’ di sé e della propria famiglia e delle generazioni precedenti anche a chi verrà dopo.

Quando rievoca le orme di papà Lucillo, la prima pietra, ripercorrendone con gli occhi della memoria i passi e le gesta, Carlo Marazzato diventa una pellicola in bianco e nero dal fascino intenso e senza tempo del tempo che fu.

L’amato genitore, chiamato alle armi in Jugoslavia a inizio conflitto, nel 1940, per ironia del destino che scombina e spariglia le carte come vuole per poi dar loro sempre un senso nuovo, proprio durante l’esperienza bellica apprese e sublimò i fondamentali e i rudimenti di meccanica: da cui prese l’avvio, ad armi ormai deposte, una lunga storia umana e industriale di successo che dura indefessa ancora oggi.

Dal settore logistico a quello degli spurghi, alla gestione, trattamento, smaltimento e bonifica dei rifiuti industriali di ogni genere, alle soluzioni avanzate per l’ecologia, oggi il ‘Gruppo Marazzato’ di Borgo Vercelli è tra i maggiori players italiani nel proprio ambito d’azione, presente altresì in molti Paesi ddel mondo grazie a una filiera di azzeccate partnership nonché a un felice processo di internazionalizzazione e crescita programmatiche tuttora in corso.

Alla base di tutto, un camion dal muso lungo ‘Isotta Fraschini D80’ con tanto di sfavillanti bordure cromate sulla cabina di guida, gloria dei trasporti industriali degli anni che furono, acquistato dal fondatore Lucillo negli anni Quaranta.

Un mezzo rimasto scolpito nella mente e nel cuore del figlio Carlo, che ne acquisirà a propria volta uno identico nel 1968, restaurandolo in anni recenti alla perfezione e facendone uno degli assi della ‘Collezione Mezzi Storici Marazzato’, con tanto di fedelissima riproduzione di targa storica identica a quella dell’esemplare di proprietà del papà, quand’era ancora in circolazione.

“Felice colui che ha trovato il suo lavoro: non chieda altra felicità”, scriveva nell’Ottocento Thomas Carlyle, grande figura del pensiero e della scienza scozzesi.

Perché non esiste pensione per l’uomo mosso dalla passione. Neanche per Carlo Marazzato, incarnazione perfetta della poetica pascoliana del ’fanciullino’ che, in mezzo a quelle file ordinate e luccicanti di mezzi curatissimi e tutti dal sempiterno sapore retrò, si muove a proprio agio come un bimbo nella sua stanza, circondato dai tanto desiderati giocattoli il giorno di Natale.

“Gli oggetti non vivono, ci sopravvivono”, mi disse un giorno un tale a Borgo D’Ale, nel vercellese, in una di quelle tante terze domeniche del mese in cui si svolge un ampio mercatino del ‘c’era una volta’ tra i più amati e affollati del Piemonte.

E aveva ragione: grazie anche a uomini d’altri tempi. Cortesi, garbati e appassionati: proprio come Carlo Marazzato.