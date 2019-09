Campo Coni, al via i lavori sulla pista di atletica

Iniziano questa settimana i lavori per il rifacimento completo della pavimentazione della pista di atletica, del salto in lungo e del salto con l’asta del campo Coni di via Donizetti.

"L’intervento - spiega l'assessore Massimo Simion - verrà eseguito con la tecnica del retopping su manto prefabbricato, realizzata con colatura di un primo strato in gomma e una successiva finitura superficiale "seminata" in opera. È inoltre prevista la sistemazione delle tribune coperte, comprensiva della risoluzione delle problematiche rilevate nei servizi igienici".

L’intervento è stato finanziato da un mutuo concesso dall’Istituto del Credito Sportivo sul bando 2018 “Sport missione comune” per un importo a base di gara di 440mila euro. I lavori sono stati aggiudicati afavore della ditta Polytan Gmbh, la quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 28,45%, determinando conseguentemente in 318 mila euro l’importo netto contrattuale. Il cronoprogramma di progetto prevede un tempo utile per l'esecuzione dei lavori pari a 3 mesi.

È in fase di valutazione tecnica la posa sotto la superficie della pista di sensori magnetici per rendere la pista "smartracks". Il progetto consentirebbe di collegare i sensori agli smartphone "indossati" dagli atleti in pista per la rilevazione dei tempi di percorrenza, della distanza e del numero o frequenza dei passi. L’amministrazione sta valutando la possibilità di richiedere l’ammissione a un ulteriore contributo per gli impianti sportivi sul bando 2019 “Sport missione comune” gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo.