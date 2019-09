"Mobilità sostenibile, un progetto dimenticato?"

Interrgoazione di Carlo Nulli Rosso e Maura Forte sul futuro del progetto di Mobilità sostenibile che la precedente amministrazione comunale aveva sviluppato insieme a un gruppo di altri Comuni (tra cui Casale).

"Lo scorso maggio - si legge nel documento presentato dai due consiglieri del Pd - era pervenuta all‘amministrazione comunale la prima trance di finanziamento del progetto, con fondi statali per circa 300.000 euro. Per il 2019 erano previsti i montaggi di 3 velostazioni con 6 e-bike, più la costruzione di una stazione di rimessaggio e riparazione di velocipedi in piazza Roma, al fine di agevolare i pendolari che quotidianamente stazionano in attesa di prendere il treno. Visto che,la prima variazione di bilancio non conteneva lo strumento finanziario per dare corso agli interventi programmati per l’anno 2019 chiediamo di sapere se il progetto di mobilità denominato Mospi verrà portato a termine da quest'amministrazione, i tempi dell'intervento e le motivazioni di tale ritardo, oppure, se lo si intende annullare, le motivazioni per tale eventuale decisione".