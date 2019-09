La serata tra amici finisce in rissa

Due coppie di giovani valsesiani avevano deciso di trascorrere una serata di libagioni e lazzi in Serravalle Sesia ma, tra uno scherzo e una battuta, è nata la scintilla che ha fatto degenerare la serata in una rissa tra i quattro - due uomini e due donne - che si sono ripetutamente percossi ed insultati per futili motivi.

I Carabinieri, allertati dai passanti richiamati dalle grida, hanno così condotto in caserma per l’identificazione i rissanti, che peraltro non hanno riportato lesioni significative, denunciandoli alla Procura della Repubblica di Vercelli per rissa.