Furti al supermercato: due denunce grazie alla videosorveglianza

E’ andata male per due ladri che avevano individuato il supermercato Ipercoop di Borgosesia come il luogo ideale per fare spesa senza pagare.

Nel primo caso B.F., 45enne del luogo già gravato da pregiudizi per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, aveva nascosto sotto gli abiti generi alimentari per circa 25 euro, ma non aveva tenuto conto dell’impianto di videosorveglianza attivato nel centro commerciale, che lo ha immortalato mentre sottraeva formaggi e salumi allontanandosi indisturbato.

Anche B.C., 51enne di Borgosesia, già gravata da pregiudizi per reati contro la persona, ha tentanto di rubare alcuni cd rom dall’esercizio pubblico, fuggendo ed abbandonando la refurtiva dopo esser stata scoperta dal personale di servizio.

L’esame delle video riprese ha consentito così ai carabinieri della locale Stazione di riconoscere senza ombra di dubbio i due malfattori e di segnalarli alla Procura della Repubblica di Vercelli per furto aggravato.