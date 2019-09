Ex Ciudin e Filarmonica dicono addio a Sergio Rosso

Associazione ex Ciudin e mondo della musica in lutto per la morte di Sergio Rosso, 87 anni, appassionato clarinettista e fondatore dell’Associazione Filarmonica Vercelli che, dal 1979, organizza il Concerto di Natale al Teatro Civico. Cresciuto tra i Ciudin, dove aveva scoperto la musica e la passione per il clarinetto, Rosso aveva collaborato con la Filarmonica Vercelli Jazz di Gianni Dosio, ed era diventato il presidente onorario dell’Associazione Filarmonica Vercelli, creata con Luigi Casalino, amico da sempre e presidente degli ex Ciudin.

Rosso, che quattro anni fa aveva perso la figlia Lorella, morta a soli 55 anni, lascia la moglie Angela, il genero Roberto e la nipote Martina, i cognati, i nipoti. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10,30 in duomo mentre il rosario sarà recitato martedì, alle 18, sempre in duomo.