Allarme per due escursionisti dispersi

Intorno alle 15 le squadre vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenute in località la Munca alla ricerca di due persone smarrite che, attraverso cellulare venivano localizzate dalla sala operativa di Vercelli. Una volta capito il punto in cui gli escursionisti si erano persi, è stato attivato il nucleo elicotteri di Caselle che, in pochi minuti, ha recuperato uno dei dispersi, mentre l'altro è stato raggiunto da un tecnico del soccorso alpino. Mantenendo il contatto telefonico, anche il secondo disperso è stato accompagnato a valle dal soccorritore che lo ha po accompagnato in paese dove erano giunti anche carabinieri e personale del 118. Una brutta avvenutura che, per fortuna, non ha avuto conseguenze: entrambi gli escursionisti erano infatti in buone condizioni di salute.