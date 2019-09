Crescentino e l'Anpi ricordano i Nove Martiri

Riceviamo e pubblichiamo.

La memoria cammina sulle nostre gambe e con i nostri pensieri (così, dicono i giovani di Libera ricordando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino). Anche l'ANPI, sezione di Crescentino, Fontanetto Po e Lamporo, vuole farla crescere e perciò mantiene vivo il ricordo dei Nove Martiri, fucilati dai nazifascisti per rappresaglia l'8 settembre 1944 sul piazzale della stazione. In questo periodo di incertezza e di sfiducia nelle istituzioni, in cui gli anni tragici della II guerra mondiale sono ormai remoti, l'ANPI offre ai Crescentinesi per domenica 8 settembre, al Teatrino Comunale (piazza Caretto), dedicato a Mimmo Candito reporter di guerra e scrittore, un momento di riflessione su quei fatti, sulla Resistenza e sui valori di libertà e di democrazia che contraddistinguono l'associazione da ben 75 anni.

Alle 16 è in programma la proiezione del video “Sì, mi ricordo”che contiene le interviste ai testimoni del tempo passato sull'eccidio e su altri episodi accaduti in città e dintorni; alle 17 incontro – intervista a Giuseppe Cipolla per conoscere le sue ricerche su Crescentino Serra e sui nostri caduti delle due guerre mondiali.

In mattinata, si svolgerà la manifestazione pubblica organizzata dall'Amministrazione Comunale con il seguente programma: ore 9.30, raduno in piazza Caretto e corteo per le vie cittadine con omaggio ai cippi dei partigiani (via Po, lapide a Clemente Rulfo, via De Gregori, lapide a Joseph Steiner, viale IX Martiri, cippo a Leandro Godino) e al Monumento dei caduti. Alle 11 Messa in piazza IX Martiri con omaggio ai Nove fucilati.