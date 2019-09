Vespa che passione, raduno e mostra storica

Domenica 8 settembre il Vespa Club Vercelli organizzqa il consueto raduno annuale, "In Vespa fra le risaie": è prevista la partecipazione di diverse centinaia di vespisti provenienti da tutto il Nord Ovest. La manifestazione avrà luogo nella cornice del chiostro del complesso museale di Santa Chiara, in corso Libertà, con il concentramento dei vespisti a partire dalle 8. Alle 11 avrà inizio un tour nel vercellese con arrivo alla sede del Gruppo Alpini di Porta Torino per l'aperitivo e il successivo pranzo all'associazione folkloristica di Caresanablot.

"In concomitanza con il 70° anniversario di fondazione dei Vespa Club italiani - spiegano gli organizzatori - la nostra associazione, grazie al supporto del Comune nell'ambito delle manifestazioni previste per Vercelli Capitale Europea dello Sport 2019, Il Vespa Club Vercelli organizza altresì una mostra statica di vespe all'ex Chiesa di Santa Chiara: grazie agli oltre venti modelli esposti sarà possibile ripercorrere l'evoluzione dello scooter nata dal genio dell'ingegnere D'Ascanio e che ha accompagnato lo sviluppo del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi".