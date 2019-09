Alessandro Barbero e Alberto Angela: evento da non perdere al Civico

Posti per il pubblico contingentati alla cerimonia di conferimento da parte dell’Università del Piemonte Orientale della laurea honoris causa ad Alberto Angela, in programma il 17 settembre a Vercelli al Teatro Civico. L’evento sarà infatti aperto al pubblico ma con un numero di posti limitato - decisione collegata al rispetto delle norme di sicurezza previste per l'utilizzo del teatro. Ci si dovrà prenotare esclusivamente on-line, a partire da martedì 10 settembre, compilando il modulo che sarà raggiungibile dalla home page del sito dell’Università (www.uniupo.it). Successivamente si riceverà una risposta di conferma della prenotazione

Il programma della solenne cerimonia di conferimento, che prende il via alle 11, prevede il saluto inaugurale del Direttore del Dipartimento di Studi umanistici, professoressa Raffaella Tabacco. La platea potrà, dunque, ascoltare la laudatio pronunciata dal professor Alessandro Barbero, ordinario di Storia medievale al Dipartimento di studi umanistici dell’UPO e collaboratore fisso nei programmi RAI condotti da Piero Angela, il quale traccerà le motivazioni che hanno portato alla consegna del titolo ad honorem e ripercorrerà le principali tappe della carriera di Alberto Angela. La lectio doctoralis del neo-filosofo Alberto Angela precederà il culmine della cerimonia, la proclamatio doctoralis affidata al rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi. Il rito antico prevede che la formula di conferimento sia solennemente pronunciata il lingua latina; successivamente il Rettore consegnerà la pergamena di laurea ad Alberto Angela.