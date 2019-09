Nei guai un cercatore di funghi, soccorsi in azione

Dalle 10.30 una squadra permanente del distaccamento di Varallo Sesia e una del distaccamento volontario di Cravagliana, del Comando Provinciale di Vercelli, stanno intervenendo a Fobello per il soccorso di un cercatore di funghi caduto in un luogo impervio. Congiuntamente al personale VVF, che ha raggiunto via terra l’infortunato, sta intervenendo il 118 con l’elisoccorso che ha verricellato il medico e un operatore per la stabilizzazione del malcapitato. Una volta stabilizzato si provvederà al recupero col mezzo aereo ed al trasporto del ferito presso il DEA più indicato per le cure del caso.