In ospedale un cercatore di funghi di 67 anni

E' stato messo in salvo, poco dopo le 13, il cercatore di funghi che si era infortunato in Valsesia, poco sopra Cravagliana.

L'uomo, un 67enne che si trovava in vacanza in Valsesia, è stato raggiunto dalle squadre dei Vigili del Fuoco che, in coordinamento con il personale sanitario già calato sul luogo dell'infortunio con l'aiuto di un verricello, lo hanno stabilizzato e trasferito al Dea dell'ospedale di Borgosesia. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e 118, anche i carabinieri.