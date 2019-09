Torinese travolta e uccisa da un'auto pirata a Lampedusa

Tragedia ieri sera a Lampedusa: una donna di 49 anni di Pinerolo è infatti stata travolta e uccisa da un'auto pirata appena un paio d'ore dopo il suo arrivo sull'isola. Sconvolto il marito che era con lei. Individuato in poco tempo il conducente dell'auto, che non si era fermato a soccorrere la vittima preferendo invece fuggire a gran velocità. Il motivo? Non aveva mai conseguito la patente di guida. L'incidente è avvenuto intorno alle 23. La coppia era arrivata a Lampedusa intorno alle 21, aveva appoggiato i bagagli al residence e poi era uscita per una passeggiata. Proprio mentre camminava sul bordo della strada, un'auto, un piccolo fuoristrada Suzuki, è piombata violentemente sulla donna. Immediati i soccorsi, così come la fuga del "pirata". Trasportata al Poliambulatorio, la 49enne pinerolese è spirata poco dopo, prima di poter essere elitrasportata in una struttura più idonea. I carabinieri hanno intanto rintracciato l'auto dell'investitore, abbandonata poco lontano. Dalle indagini hanno accertato che al momento dell'incidente alla guida c'era un 23enne (non il proprietario del veicolo), che non ha mai conseguito la patente. Anche per questo, il giovane è stato subito arrestato e successivamente posto ai domiciliari. L'accusa nei suoi confronti è omicidio stradale.