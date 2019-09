Cgil Piemonte ricorda Fulvia, uccisa a Lampedusa da un pirata della strada

"Era una persona molto professionale e sempre presente. È una perdita che ci lascia senza fiato”. Fedele Mandarano, ex responsabile della Cgil del Pinerolese ricorda così Fulvia Morando, la 49enne che è stata travolta e uccisa da un’auto a Lampedusa.

Una morte tragica, che chi la conosceva fa fatica ad accettare: era appena iniziata una tanto desiderata settimana di ferie per staccare un po’ dall’ufficio, passeggiava con il marito e un 23enne senza patente si è portato via la sua vita, investendola e fuggendo, prima di essere arrestato dai carabinieri.

“Lei è entrata in Cgil nel 2000 e da 10 anni era responsabile del Caf, un ruolo che aveva conquistato grazie al suo impegno e alla sua professionalità” sottolinea Mandarano.

Domani il Caf di Pinerolo sarà chiuso in segno di lutto, ma le dimostrazioni di vicinanza e di affetto del sindacato non finiranno qui: “Con la famiglia decideremo il modo migliore per onorarla al suo funerale” conclude Mandarano.