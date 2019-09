Accoltellato dopo una rissa, 32enne gravissimo

Un 32enne di origini sudamericane è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Novara a causa delle ferite riportate in una violenta aggressione. I fatti sono accaduto a Trecate: l’uomo é stato coinvolto in una rissa (in un primo tempo sembrava durante una festa etnica) durante la quale è stato picchiato violentemente e poi accoltellato. I sanitari del 118, arrivati immediatamente lo hanno trovato in un lago di sangue e lo hanno trasportato all’ospedale di Novara in gravi condizioni.