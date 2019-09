Il Velo club dice addio a uno storico socio

Velo Club in lutto per la morte di Piero Colli, uno dei più attivi soci della "vecchia guardia". Settantenne, residente a Robbio, Colli era ricoverato da qualche settimana all'ospedale Sant'Andrea.

"Rimaniamo attoniti e senza parole alla notizia del'improvvisa scomparsa del compagno di squadra Piero Colli, avvenuta a Vercelli - si legge in una nota del Club ciclistico -. Una persona leale e corretta Piero, un instancabile pedalatore e perfezionista della bici; nonostante fosse della vecchia guardia del Velo era uno dei più attivi, ha dato lustro e prestigio ai nostri colori con i tanti piazzamenti raggiunti nelle Granfondo che tanto amava fare... Abitava a Robbio ma non mancava mai nelle nostre riunioni del venerdì. E proprio in sede era venuto a salutarci un mese fa prima delle ferie estive. Tutta la squadra si stringe e si unisce al cordoglio della famiglia".