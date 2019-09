Denunciati i writers dello sfregio a Leri

Leila, Persu e Attache Tes Lacets: sono le "firme" dei writers comparse accanto all'ultimo sfregio realizzato nella tenuta di Leri Cavour, una scritta di quasi due metri d'altezza realizzata con una bomboletta su una parete affrescata della tenuta che fu del conte Camillo Benso.

Gli pseudonimi, stando a una rapida indagine svolta attraverso i social, rimandano a due graffitari francesi di Nantes che fanno parte di un gruppo che realizza scritte su edifici abbandonati in varie parti del mondo. Se siano loro gli autori dello sfregio a Leri lo accerteranno le forze dell'ordine il Comune di Trino, assistito dall'avvocato Alberto Villarboito, ha sporto denuncia ai carabinieri inficando anche le firme dei writers.

A pochi metri dal graffito, sul pavimento, è stato anche realizzato un cerchio con il sale, che potrebbe rimandare a qualche rito pseudo esoterico consumato nell'edificio.

La vera sfida, ora, è dare finalmente il via a un progetto di rilancio dello storico borgo che versa in una situazione di totale e desolante abbandono e che, periodicamente, finisce nel mirino di ladri e vandali. Ne hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Trino, Daniele Pane e l'assessore Alberto Moccia (nella foto con l'avvocato Villarboito). Nelle prossime settimane, è l'anticipazione, ci sarà un incontro tra Comune, Ente Risi, Confindustria, Ascom e un gruppo di imprenditori privati che avrebbero un progetto considerato credibile per recuperare Leri e inserirlo nel circiuto dei luoghi Cavouriani.