Cade in bici, ragazzino si infilza il freno nella coscia

È caduto in bici infilzandosi la coscia con il freno. Brutto incidente, in serata, per un ragazzino di Crova. L'allarme è scattato intorno alle 21. Per i soccorsi sono intervenute le squadre Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià. Il ferito, un ragazzo di circa 15 anni, a causa di una caduta accidentale in bicicletta, si era infilzato manubrio e freno, della medesima bicicletta, in una coscia. Dopo una prima stabilizzazione da parte del personale del 118, i vigili del fuoco hanno effettuato il taglio del manubrio e delle parti metalliche della bicicletta, al fine di permettere al personale sanitario di trasportare il ragazzo in ospedale per le cure del caso.