Upo, laurea honoris causa ad Alberto Angela

L’università del Piemonte Orientale conferirà la laurea magistrale honoris causa in filosofia ad Alberto Angela, uno dei più popolari divulgatori scientifici italiani, protagonista di programmi come “Ulisse” e “Superquark”. La cerimonia è stata fissata per il prossimo 17 settembre, al teatro Civico di Vercelli. A consegnare la laurea sarà il rettore dell’ateneo Gian Carlo Avanzi. Alla facoltà di lettere dell’UPO, tra l’altro, insegna Alessandro Barbero, storico mediavalista, uno dei collaboratori più popolari delle trasmissioni di Alberto Angela e di suo padre Piero, cittadino onorario di Vercelli.