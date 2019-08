Oropa trail, tra pochi giorni il via alla seconda edizione

Sabato 7 settembre avrà luogo la seconda edizione di Oropa Trail, inserita come settima gara nel calendario del “TOUR TRAIL VDA”, prestigioso circuito valdostano di trail e ultratrail. La competizione si presta per far conoscere una delle aree biellesi più rinomate e fare risaltare il gesto atletico dei partecipanti, prevedendo più passaggi visibili al pubblico, con la possibilità di tifare ed essere vicini ai concorrenti in gara. Oropa Trail si prefigge di unire gli appassionati di montagna in una gara immersa nella natura, tra i Sacri Monti di Oropa (patrimonio dell’UNESCO dal 2003) alla scoperta di panorami mozzafiato. I percorsi previsti sono tre: non agonistico e camminata nord walking (10 km), corto agonistico (24.20 km D+ 1420) e lungo agonistico (36 km D+ 2220), con partenza dal piazzale Busancano, a nord del Santuario, nelle immediate vicinanze della partenza della funivia e adiacente al pattinaggio. I percorsi saranno gli stessi della prima edizione, con una leggera modifica al primo anello, dove a differenza della scorsa edizione si passerà dal “Pian del Lupo”, nei pressi di un faggio secolare, e all’ultimo anello, su uno dei sentieri tracciati e sistemati dagli studenti dell’ITI, sotto la supervisione della professoressa Rita Repetto. La partenza è prevista per le 9 presso la piazza della Funicolare a Oropa, mentre alle 9.45 sono previsti i primi arrivi del percorso non competitivo; a partire dalle 10.45 fino alle 11.45 circa, invece, si prevede arriveranno i concorrenti del percorso corto competitivo e, successivamente, di quello lungo. Infine, alle 14.30 si darà il via all’ultima parte della giornata, durante la quale verranno premiati i vincitori dei percorsi competitivi e non solo.