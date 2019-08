Pullman per Lecco, convocati, probabile formazione

Il Club Forza Pro comunica: Il pullman per Lecco partirà dalla Stazione ferroviaria e non davanti a Parco Camana, per motivi di sicurezza, visto lo svolgimento in contemporanea all'orario di partenza della partita Gozzano-Como allo stadio Piola.

Il ritrovo è fissato per le ore 14,50.

Questo l'elenco dei convocati. Sono 23 i giocatori scelti da Gilardino.

Portieri

Moschin, Saro

Centrali

Auriletto, Carosso, Grossi, Masi.

Terzini

Franchino, Quagliata, Volpe, Foglia

Centrocampisti

Schiavon, Mal, Varas, Graziano, Erradi, Bani

Esterni d'attacco

Azzi, Rosso, Volpatto, Russo, Della Morte

Attaccanti

Cecconi, Civeri





Probabile formazione

Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Schiavon, Varas, Graziano; Azzi, Della Morte, Rosso.

Rovini, suggestione di mercato

Attendendo che si sblocchi la vicenda Comi, segnaliamo che un ex giocatore della Pro Vercelli, Emanuele Rovini, ha rescisso con l'Udinese.

Il 23enne attaccante, dopo due stagioni in C, con la maglia della Pistoiese (21 presenze e 6 gol il primo anno, 36 presenze e 9 gol il secondo) approdò alla Pro Vercelli allenata da Grassodonia, disputando 12 partite e realizzando una rete, ma il basso minutaggio è da ascrivere a un brutto incidente.

Anche l'anno scorso, di nuovo con la maglia della Pistoiese, Rovini ha avuto qualche problema (un'ernia inguinale): 13 le presenze, 3 i gol segnati.

Se recupera la condizione, Emanuele Rovini è un giocatore a cui la C sta stretta...